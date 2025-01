Ilrestodelcarlino.it - Nuoto sub Faenza. Le sincronette saranno allenate da Giorgio Minisini

Una medaglia d’oro e una d’argento hanno coronare il primo meeting del 2025 delle giovanidelSubin attesa di farsi allenare dal campione. Al 3° Trofeo diArtistico ’Ilario Pantieri’, andato in scena domenica scorsa alla piscina comunale di Forlì e valido come terza tappa stagionale degli esercizi obbligatori del circuito Uisp, ha partecipato una ventina di atlete faentine delle categorie Esordienti A, B e C. Olivia Cavina ha conquistato il secondo posto tra gli Esordienti C, Frediana Barcau si è piazzata sesta, mentre Ludovica Bambi (nella foto con Olivia) ha invece conquistato l’oro tra le Esordienti B Amanda Baracani e Sofia Cartilari hanno ottenuto rispettivamente il sesto e il nono posto. Le Esordienti A in gara erano complessivamente una cinquantina: tra loro si sono distinte in modo particolare Iris Maria Fabbri, Ginevra Neri, Sofia Bertaccini e Elisa Brunelli della società di