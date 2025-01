Minimalismo estetico | la bellezza nel less is more

Leggi su .com

Life&People.it Nel mondo del beauty, la filosofia del “is” ha trovato una sua espressione elegante e sofisticata, un movimento che privilegia l’essenzialità come forma di autentica. Sia chiaro, ilnon si limita a eliminare il superfluo, ma punta invece a riflette un approccio più consapevole e autentico, dove ogni gesto, prodotto e dettaglio è studiato per esaltare la naturalesenza eccessi. Questo stile, oggi sempre più diffuso, si fonda sulla semplicità, la discrezione e la valorizzazione di ciò che davvero conta, proponendo un’idea dinon solo visiva, ma anche emotiva.L’essenza delnel beautyLa filosofia minimalista nel beauty si traduce in una routine ridotta, fatta di pochi, selezionati prodotti che offrono benefici multipli.