Libia Nordio-Piantedosi | no informativa oggi c’è segreto istruttorio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) – “A seguito dell’informazione di garanzia ricevuta dai sottoscritti riguardanti le vicende in oggetto in ossequio alla procedura e nel rispetto delnon sarà possibile rendere le informative previste nella giornata di”. Lo scrivono i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carloe Matteo, in una lettera inviata al presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Della missiva ha dato notizia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. L'articolo: no, c’èproviene da Ildenaro.it.