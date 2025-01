Iodonna.it - Il governo sta valutando l'introduzione di una nuova sanatoria. La misura, ancora in fase di studio, offrirebbe diversi nuovi vantaggi ai contribuenti con debiti fiscali, tra i quali l'annullamento di interessi e sanzioni

In un contesto economico sempre più complesso, ilsta, l’di una quinta rottamazione delle cartelle esattoriali. La, nonconfermata, rappresenterebbe così unaopportunità per icon, di mettersi in regola con il Fisco. Questa volta, peraltro, connotevoli per il portafoglio. Shakira in tribunale: i tre «sì» per patteggiare una multa milionaria X Rottamazione cartelle esattoriali, si valuta una quinta edizioneL’ipotesi di una rottamazione “quinquies”, chiamata così perché rappresenta la quinta edizione delle iniziative di definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotte in Italia negli ultimi anni, nasce dall’esigenza di offrire un’ulteriore possibilità a coloro che, per vari motivi, non sono riusciti ad aderire alle precedenti sanatorie o che sono decaduti dai benefici per mancato rispetto delle scadenze.