Linkiesta.it - I riformisti dovrebbero guidare l’agenda progressista, ma l’ex Terzo Polo non batte un colpo

L’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca ha chiaramente stordito la sinistra mondiale, e quella italiana, lo abbiamo notato qui il 23 gennaio, non fa difetto. Che la tecno-destra abbia messo in crisi molti dei fondamentali della nuova sinistra, dalle espressioni più radicali della cultura woke alle estremizzazioni ambientaliste e anti-industrialiste, è sotto gli occhi di tutti.Mentre la sinistra tace o parla d’altro, qualcosa stanno dicendo idel Partito democratico o vicini al Partito democratico, da Paolo Gentiloni, che su Repubblica è entrato nel merito del tema della sicurezza europea, a Walter Veltroni, che sul Corriere della Sera ha messo in fila alcuni punti: «Il tema della sicurezza personale, il governo dei flussi migratori, il superamento del politicamente corretto come recinto asfissiante, la riforma delle istituzioni per renderle più funzionanti devono essere parte di un programma che contenga la difesa e la conquista di nuovi diritti, a partire da quelli sociali, dalla valorizzazione della formazione, del sapere, del pluralismo, la difesa del multilateralismo».