I residenti sorpresi | Quella strada aiuterebbe tutto il quartiere

Elia Mazzotti (primo a destra nella foto), residente e membro di Mo Basta Cemento, definisce quello della giunta un "autogol laddove congela una nuovaper non consumare suolo vergine, ma poi autorizza 36 abitazioni su un’area dove è presente un bosco spontaneo, senza tener conto di tutti i cantieri che sono sorti nell’area, sempre su suolo vergine. Si dice che non si vuole appesantire il traffico in via Fratelli Rosselli per la presenza di scuole ma il problema riguarda allora anche via Panni. La scuola di via Fratelli Rosselli è privata, gli studenti che la frequentano sono solo in minima partee molti vengono accompagnati con la macchina. L’attraversamento di via Panni tocca l’accesso alle scuole presenti all’interno del parco Amendola, scuole d’infanzia, primarie e medie, così come l’accesso alla polisportiva o alla parrocchia di Saliceta e molti ragazzi e bambini si spostano a piedi o in bicicletta attraversando proprio via Panni a tutte le ore e tutti i giorni".