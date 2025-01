Lanazione.it - Esplosione nel casolare mentre cercano di forzare la cassaforte: muore un ladro, l’altro è grave

Calcinaia (Pisa), 29 gennaio 2025 – Risolto il giallo dell’neldisabitato di via Vicinale delle Piagge a Fornacette. Lo scoppio è stato causato da due malviventi che stavano utilizzando una smerigliatrice angolare per aprire la. Al momento che le scintille scaturite dal taglio del ferro sono entrate in contatto con il contenuto della– cartucce da caccia e vernici infiammabili – c’è stata un’che ha investito in pieno i due ladri. Uno dei due, che ha riportato ustioni in quasi tutto il corpo, è morto nel primo pomeriggio all’ospedale di Cisanello. E’ un ragazzo di 26 anni residente fuori provincia.malvivente, di 36 anni, anche lui residente fuori provincia, è ricoverato in condizioni molto gravi a causa delle ustioni sul 57% della superficie corporea.