Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Uisp. La prima parte di stagione ha parlato sudamericano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Halametà didel campionatodia 5 grazie al Furia Chalaca. I peruviani, guidati da Joel Chaparro, già miglior giocatore della scorsae dall’attuale capocannoniere Hanssel Jamir Garcia Rodriguez, comandano la classifica grazie alle sette vittorie. Condividono la vetta con i veterani del Borussia Cappuccini, dietro solo per una questione di minor differenza reti. Completa il terzetto di testa l’Ac Picchia, squadra tra le più blasonate del torneo. L’innesto di Enrriko Jashari, arrivato in estate dai rivali del Borussia Cappuccini, si è rivelato azzeccato, lo dimostrano le 20 reti in 8 presenze. La lotta per aggiudicarsi un posto ai playoff ha visto brillare oltre ogni aspettativa la neonata Defensor Victoria, squadra tra le più giovani e numerose del torneo, che, grazie allo strapotere fisico e alla superiorità tecnica del giovanissimo Dawda Jarju, si è posizionata al quarto posto.