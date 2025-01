Ilrestodelcarlino.it - B&b nella rete dei controlli a Bologna, nei guai 4 strutture: ecco perché

, 29 gennaio 2025 - Ventuno attività ricettive sono state controllate nell'ultimo mese dalla Questura, attraverso il personale della divisione di polizia amministrativa, per accertare il rispetto delle norme in tema di registrazione ed accesso dei clienti. La normativa sulla registrazione e accesso La normativa, infatti, prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altrericettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di riconoscimento idoneo ad attestarne l’identità e che la verifica debba avvenire sempre tramite il riconoscimento di persona al momento dell’accesso alle. Restrizioni all'accesso telematico Di recente, una circolare ministeriale di novembre dello scorso anno ha vietato la possibilità di effettuare l’accesso alletramite codici inviati telematicamente o mediante self check-in.