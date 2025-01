Tre persone evacuate per l’incendio di un appartamento a Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un altro incendio di. Stavolta è successo a, in via di Ripoli dove le fiamme si sono sviluppate al primo piano di un edificio composto da due piano fuori terra.Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale del comando die del distaccamento di Pontassieve che sono intervenuti con due squadre e un’autoscala. Hanno evacuato duedall’interessato dalsituato al primo piano e una terza persona che si trovava al piano superiore, rimasta bloccata dai fumi della combustione che hanno invaso il vano scale.Le tresono state poi affidate al personale sanitario che le ha trasportate in ospedale per i controlli del caso. Effettuato lo spegnimento delche ha interessato una stanza, al termine delle operazioni l’è stato dichiarato inagibile.