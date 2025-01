Oasport.it - Remco Evenepoel, un postino gli ruba la carta di credito: prelevata una somma elevata per gioco d’azzardo

Leggi su Oasport.it

ha subito il furto di unadie dal suo conto corrente bancario sono stati prelevati 9.000 euro in maniera fraudolenta. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 (a cronometro e nella prova in linea) era tra le vittime di unbelga, che hato diverse carte diper un totale di 19.500 euro sottratti illegalmente a terzi.La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione del funzionario di Anderlecht e ha trovato la refurtiva. I soldi sarebbero serviti per finanziare la sua dipendenza dal. Il pubblico ministero ha chiesto 18 mesi di carcere per il, il verdetto verrà emesso il prossimo 27 febbraio.Ricordiamo cheè in ripresa da una brutta caduta in allenamento, che lo scorso 3 dicembre aveva avuto come conseguenza la frattura di scapola, mano destra e costola.