Quando si comincia a pensare che l’antisemitismo abbia delle ragioni serve la memoria

Al direttore - Caro Cerasa, Franceschini nella sua officina ha fatto due sogni. Il primo era più bello. Dal momento che Forza Italia fa parte dei popolari europei, ha pensato che sia una sorta di braccio politico della Caritas, che persegue l’opzione preferenziale per i poveri. Perché mainon dovrebbe prostrarsi sul corpo malatoopposizioni e non offrire loro un sistema proporzionale salvandole da una sicura sconfitta? Il sogno poi si è interrotto e Dario si è svegliato un po’ perplesso. Possibile che Forza Italia per arrivare a quell’obiettivo possa buttar giù il governo Meloni, farne uno con tutte le opposizioni per varare quella legge elettorale? Possibile che voglia rompere tutte le alleanze comunali e regionali? No, fosse anche il braccio politico della Caritas lì non arriverebbe.