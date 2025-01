Quotidiano.net - Migranti salvati dal pattugliatore Cassiopea arrivano a Shengjin, Albania

E' giunta al porto di, in, ildella Marina Militare italiana che trasporta i 49nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa. La nave, secondo quanto costatato dall'ANSA, è entrata nel porto alle ore 07.30. A bordo si trovano bengalesi (in maggioranza), egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. La prima fermata deisarà all'interno del porto, dov'è allestito un hotspot "italiano" per lo screening sanitario. Se saranno riscontrati condizioni di vulnerabilità, ci sarà il trasferimento in Italia, come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in, in ottobre e novembre scorsi.