L’impegno "Misurarci anche con il domani. I giovani custodi della democrazia"

Oggi celebriamo una ricorrenza talmente importante da essere stata istituita con leggeRepubblica come giornatamemoria. Si ricorda il giorno in cui l’armata rossa è entrata all’interno dei campi di concentramento mettendo fine all’orrore straziante di una delle immagini più buienostra storia". Parolesindaca Vittoria Ferdinandi in occasione delle celebrazioni per la GiornataMemoria, presenti l’assessora Francesca Tizi, la presidente del Consiglio comunale Elena Ranfa, il consigliere Antonio Donato, il vice presidenteregione Tommaso Bori, la preside del Volta Fabiana Cruciani, intervenuti alla sala dei Notari con tantissimi ragazzi delle scuole. "Oggi per noi - aggiunge la sindaca - non deve essere semplicemente una giornata simbolica, un mero atto di rispetto che restituiamo a tutte quelle vittime (ben 156 nella sola Umbria), ma soprattutto un momento che ci porta acon il passato in cui quell’evento è accaduto, macon il presente in cui lo ricordiamo".