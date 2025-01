Gqitalia.it - Guida al powerbuilding e alle sue differenze rispetto al bodybuilding e al sollevamento pesi

Ilè uno fra i tanti motivi che spinge le persone andare in palestra, nulla di fronte alla vanità, senza contare la gioia di muoversi e di sentirsi in salute. Ma cosa dire di un regime dinamento che non solo promette di mettere su muscoli e scolpire il proprio fisico, ma riesce anche a garantire sollevamenti sempre più complessi e migliori, senza sacrificare la libertà di movimento?I culturisti hanno certamente una massa muscolare possente anche se, secondo la vulgata, non riescono neppure a mettersi le mani sopra la testa. Dal canto loro, gli adepti del powerlifting sono dei virtuosi degli esercizi e non calano mai di qualità, ma non sempre sono definiti. E poi c'é il, che sembra mettere insieme solo il meglio degli esercizi e delle loro filosofie, praticamente tutto quel che si può desiderare dall'namento.