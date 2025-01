Lanazione.it - Calcio. Seconda: La Corte della vittoria

Leggi su Lanazione.it

Pisa 28 gennaio 2025 – InCategoria si è giocato il diciannovesimo turno di campionato. Nel girone A il Migliarino Vecchiano batte 2 – 1 al Comunale ‘Faraci’ la Villafranchese e resta in sciaFivizzanese capolista (a più sei) eCarrarese Giovani (a più uno). Sfida decisa ancora una volta dalla doppietta del bomber Aufiero più che mai capocannoniere del campionato con ben diciotto centri stagionali fino a questo momento. Pontasserchio sconfitto in trasferta, travolto 5 – 2 sul campo dell’Atletico Carrara. Le retisquadra di mister Carboni sono state messe a segno da Shkurti e Barbani. Ventiquattro punti per il Pontasserchio che occupa la nona posizione. Domenica prossima Migliarino Vecchiano in trasferta sul difficile campo del Monzone, mentre il Pontasserchio aspetta al Comunale ‘Scirea’ il Corsanico che lo precede di due punti.