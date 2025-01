Zon.it - Baronissi illumina Saturno di bianco per onorare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, ieri, 27 gennaio 2025, l’Amministrazione comunale diha deciso dire diil monumento di, simbolo di speranza e riflessione, per rendere omaggio alleil sacrificio umano inflitto dalla follia nazista. Un gesto semplice ma potente, che vuole testimoniare la vicinanza della comunità a chi ha vissuto e continua a vivere il dramma della persecuzione, della morte e della sofferenza, e che vuole essere un monito per tutti, affinché simili atrocità non vengano mai dimenticate.“La memoria è un dovere collettivo“, afferma la Sindaca di, Anna Petta. “re un monumento, sebbene sembri un atto modesto, è un gesto che può alleviare, anche se in minima parte, il peso della sofferenza che ancora oggi accompagna chi porta nel cuore la tragedia