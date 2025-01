Sport.quotidiano.net - Venezia-Verona 1-1, Tchatchoua replica a Zerbin

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 gennaio 2025 - Il peso del match trava ben oltre le rivalità classiche da derby: in ballo c'è una salvezza complicata per entrambe. Di più per i lagunari, che si illudono nel primo tempo con il primo gol in Serie A di. Tra Di Francesco e le vittorie ci sono spesso delle rimonte incassate e il copione si conferma nella ripresa, quandofissa il risultato finale su un 1-1 che scontenta tutti: i padroni di casa restano al penultimo posto, mentre gli ospiti agganciano il Lecce e il Parma a 20 punti, senza tuttavia riuscire ad allontanarsi dalle sabbie mobili. Le formazioni ufficiali Di Francesco sceglie un 3-5-2 aperto da Stankovic, protetto da Candé, Idzes e Haps, coned Ellertsson sulle bande e Doumbia, Nicolussi Caviglia e Busio in mezzo al campo: in attacco tocca invece a Oristanio e Pohjanpalo.