Gqitalia.it - Super Bowl 2025, tutto lo spettacolo che verrà tra l'halftime show con Kendrick Lamar e spot e trailer all star

Leggi su Gqitalia.it

Anche quest'anno è arrivato quel momento: tra eventi mondani, passerelle e nel bel mezzo della award season americana, si inserisce il, quello che potremmo definire, senza possibilità di smentita, il re degli appuntamenti sportivi (ma anche musicali e “pubblicitari”) diil mondo. Non una semplice finale di football ma un vero e proprio evento di cultura e costume, ormai diventato appuntamento fisso per il pubblico statunitense e per gli appassionati sparsi sul globo intero. Chi segue il, infatti, non si trova solo di fronte alla finale della National Football League (che già di per sé è un unicum!), ma anche davanti a unoperfettamente pianificato che unisce minuziosamente musica, cinema e grandi brand.Quando e dove si gioca ilIlsi tiene solitamente nell’ultima domenica di gennaio o nella prima di febbraio.