Sport.quotidiano.net - Serie A1. L’Amatori Lodi batte Sarzana e vola al secondo posto in classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Forse una svolta nel campionato di. Dopo svariati tentativi e testa a testa a lunga distanza,Wasken è riuscito a sorpassare il Forte dei Marmi in, salendo per la prima volta alingenerale. La Canniccia Motor Club Forte si è bloccata nel bel mezzo di una vittoria che aveva arpionato a suon di gol del ritrovato bomber Federico Ambrosio (seconda tripletta in una settimana, ndr). Ma l’Ubroker Bassano, sotto di due reti a quattro minuti dalla sirena, non c’ha pensato due volte ed ancora una volta ha raggiunto in extremis il pareggio nei secondi finali, prima col tiro diretto di Riba e poi con un tiro da fuori area di Pozzato. Un amaro 4-4 per i ragazzi di De Gerone, perché perdono la seconda posizione. Il sorpasso dei giallorossigiani arriva grazie alla vittoria controper 5-3, un match già messo in chiaro nel primo tempo col parziale di 3-0 e poi gestito nella ripresa, con una mini rimonta dei rossoneri dal 4-1 al 5-3.