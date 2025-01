Pronosticipremium.com - Roma, Soulé in bilico: il Bologna bussa a Ghisolfi

La vittoria per 2-1 con l’Udinese è già diventata un ricordo per la. I giallorossi hanno messo in cascina 3 punti di fondamentale importanza, sfatando una volta per tutte il tabù trasferta e dimostrando che quello di Alkmaar è stato un semplice passo falso. Il focus si sposta ora sull’impegno in Europa League, da onorare al meglio. L’obiettivo è quello di strappare il pass per i playoff in Coppa UEFA. I capitolini stanno iniziando a preparare la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Dietro le quinte, però, la società sarebbe alle prese con la conclusione di questa finestra di calciomercato.Il direttore tecnico Florentdesidererebbe regalare a Claudio Ranieri gli ultimi innesti di primo livello, in grado di dare da subito un apporto alla squadra.