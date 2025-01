Ilgiorno.it - Record di appalti in un anno. La stazione unica funziona. Bandite 171 gare per 55 enti

Un giro d’affari di quasi 200 milioni di euro in un. È il valore deglipubblici per lavori, servizi, forniture, concessioni e project financing banditi dairi dellaappaltante della Provincia di Lecco nel 2024. Centosettantuno in tutto le, 55 per conto delle 80 Amministrazioni comunali e degli altriconvenzionati, 116 direttamente perprovinciali: 92 per affidare lavori e opere pubbliche da realizzare, 65 per la gestione di servizi, 9 per reclutare fornitori e 5 per concessioni e l’elaborazione di project financing, per un volume complessivo di 166 milioni di euro. Diversesono state finanziate con fondi arrivati dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Hsignificato e significano intervpubblici appunto per strade, scuole, strutture e infrastrutture, servizi per i cittadini, progetti, ma anche lavoro, soldi, ripresa economica.