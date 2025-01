Pesca di frodo specie a rischio discariche abusive | l’allarme delle guardie Fipsas sullo stato dei fiumi di Latina

Leggi su Ilfaroonline.it

Terracina, 27 gennaio 2025- Lodeiin provincia diè disastroso e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi e per gli agricoltori.lanciato dalleittiche regionalidopo vent’anni di monitoraggio e controllo del territorio, ma da questa emerge già un quadro desolante:diin secca, scarichi a cielo aperto,usati come pattumiere, prelievi dell’acqua incontrollata, argini modificati edi sostanze inquinanti.Numeroseittiche d’acqua e anfibi sono in pericolo di estinzione, come per esempio la Lampreda di Ruscello, la Trota Macrostigma, Nono, Spinarello, Cagnetta, Ghiozzo di Ruscello alcuni anfibi come la Salamandra Giallonera e dagli Occhiali, il Tritone Alpestre, la Rana Temporaria e Dalmatia ma anche numerosi rettili, uccelli e mammiferi.