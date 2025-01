Romadailynews.it - Olocausto: al via viaggio memoria Roma, 3 giorni tra Cracovia e Auschwitz per 142 studenti

Treper ricordare l’orrore dell’, a 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio nazista di-Birkenau. E’ iniziato oggi alla Sinagoga Tempel diildellaorganizzato dal Comune die dalla Citta’ metropolitana diCapitale, in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah. Quest’anno sono 142 gliprovenienti da 10 scuole della Capitale che hanno preso parte alper ricordare quanto compiuto nel lager costituito nel maggio del 1940 e liberato dall’Armata rossa il 27 gennaio del 1945. Per la prima volta, dopo anni, sono assenti i sopravvissuti: Sami Modiano e Tatiana Bucci, probabilmente per l’eta’ avanzata e per timore delle cattive condizioni climatiche.Numerose le autorita’ comunali presenti che si sono rivolte aglie hanno ribadito l’importanza di conservare ladell’