Nia Jax e i social | Non c’è nulla che i troll possano dirmi che non abbia già sentito

Nia Jax non domina solo il ring della WWE, ma è anche una vera esperta nel mettere a tacere isuimedia. Durante un’apparizione su Stay Busy with Armon Sadler, Jax ha raccontato quanto si diverta a rispondere ai fan che pensano di poterla provocare su X. Jax ha chiarito che non c’è niente che internet possa tirarle addosso che nongià affrontato nella sua famiglia:“Sono cresciuta in una famiglia samoana: ci prendiamo in giro a vicenda,” ha spiegato. “Nelle famiglie numerose tendi a farlo. I miei fratelli mi prendevano in giro per qualcosa, e io dicevo sempre: ‘Oh, adesso ne ho una buona, gli darò il colpo di grazia con questa.’”Nia Jax adora dare aiuna piccola dose della loro medicinaPer Nia Jax, isuimedia sono solo un’altra occasione per rispondere colpo su colpo: “Le persone su X pensano di ferire i miei sentimenti, ma credetemi, niente è paragonabile a quello che i miei fratelli mi hanno detto per prendermi in giro.