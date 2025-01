Liberoquotidiano.it - Nainggolan arrestato: "Traffico di droga", l'accusa choc contro l'ex di Roma e Inter

L'ex centrocampista della nazionale belga Radja, che in passato vesti' le maglie di, è statonell'ambito di un'inchiesta suldi cocaina attraverso il porto di Anversa. Lo riferisce la procura di Bruxelles. Il 36enne, che dal 2021 aveva giocato con Cagliari, Anversa, Spal e in Indonesia, era tornato al calcio giocato poche settimane fa con il Lokeren, nella Serie B belga, segnando subito al debutto. Al grande entusiasmo ha fatto seguito ora questa incredibile notizia su un personaggio sempre chiacchieratissimo in campo, fuori e sui social per qualche suo atteggiamento sfrontato,corrente e sopra le righe.non ha infatti mai nascosto la sua grande passione per la bella vita, i locali notturni, il fumo e l'alcol. "L'arresto difa parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio.