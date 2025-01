Leclerc contro Hamilton si è notato subito

Leggi su Sportface.it

Fin dai primi giorni di Lewisin Ferrari si è parlato della possibile rivalità con: un particolare si èmania alla Ferrari. Il pilota inglese ormai da qualche giorno ha preso possesso di Maranello. I primi incontri con i tecnici, i primi giri di pista, il primo approccio con quella che per i prossimi 2 anni sarà la sua casa. Attenzione mediatica ai massimi livelli per il sette volte campione del mondo, con la conseguenza che Charlesè passato, almeno momentaneamente, in secondo piano.Il rischio che la convivenza possa danneggiare il pilota monegasco è diventato argomento di dibattito e sono anche le rivali ad accendere il fuoco della polemica. Lo ha fatto Christian Horner spiegando come, nella Formula 1 allo stesso modo che nel calcio, una squadra può far fatica a sopportare due bomber di peso.