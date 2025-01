Sport.quotidiano.net - Lazio Fiorentina, le pagelle viola: orgoglio Adli, Beltran inamovibile

Firenze, 27 gennaio 2025 – Ecco ledellanella sfida vittoriosa dell’Olimpico di Roma contro la. De Gea 6,5 - Sembra più incerto del solito, soprattutto nelle uscite, dando quella strana sensazione di una partita non all’altezza delle sue qualità. Sensazione, appunto perchè poi arriva la perla su Marusic nel finale. Dodo 6,5 - E’ tornato. L’azione del raddoppio nasce da una sua galoppata in tandem con Folo: precisa la sovrapposizione e il traversone per la testa di. Lotta come al solito nella ripresa resta più arretrato come la squadra. Esce anche perché ammonito. Dal 77’ Parisi 6 - Va sulle sue piastrelle e non sfigura. Pongracic 6,5 - Di fiducia. Ritrova dopo tanto tempo una maglia da titolare. Non sfigura, ma rischia il pasticcio in apertura di ripresa, aiutato nel rimediare dai compagni.