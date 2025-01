Ilfoglio.it - La Serie A ce la sta mettendo tutta per essere appetibile

Finale di partita. La corrida di Lazio-Fiorentina, dal recupero prolungato fino al folle palo interno di Pedro, fa il paio con il pathos di San Siro, dove il Milan acciuffa il successo al di là dei propri meriti: per quanto sgrammaticata e qualitativamente impoverita sia laA, il calcio giocato ce la staper rendersi di nuovoanche alle recenti generazioni, attratte maggiormente dal basket Nba forse per l’incertezza fino alla sirena. Sbocciano giovani campioni (Nico Paz), ci sono le belle favole, i blasoni in declino, una pioggia di meme istantanei, perfino le qualificazioni europee certe per quasi tutte. E anche chi non ce la farà, come il Bologna, fa belle figure onorando la rivoluzionata manifestazione continentale. Le note stonate stanno semmai nelle gestioni societarie, nei conti sbagliati delle proprietà americane, nei procuratori tossici, nella formula a venti squadre che segna il passo ogni anno di più.