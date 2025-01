Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso è sconfitto e a bocca asciutta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mbrone 1 - Sora 2 (4-3-3): Bianchini, Bianchi, Urso (40’ st Torri), Giunchetti, Procacci; Conti (45’ pt Pandolfi R.), Pandolfi, Pordini (9’ st Satalino); Fraternali (9’ st Amerighi), Pagliari (22’ st Casolla), Kyeremateng. A disp. Amici, Riggioni, Roberti, Bucchi. All. Fucili. SORA (4-3-3): Simoncelli, Ippoliti, Salviato, Fili, De Luca; Di Prisco (6’ st Pagni), Digilio, Marchetti; Stampete (28’ st Fagotti), Pacchioni (24’ st Gomez), Rao (18’ st Ferrari). A disp. Boscolo, Tortora, Mellini, Iaboni, Boglione. All. Schettino. Arbitro: Nencioli di Prato. Reti: 5’ pt e 29’ pt Stampete, 49’ pt Kyeremateng (r). Note: pomeriggio sereno, terreno buono, spettatori 500. Ammoniti: Fili, Digilio, Urso, De Luca, Kyeremateng, Amerighi. Espulso al 39’ st De Luca. Angoli 3-1, recuperi 5’ + 5’. Il Sora che non ti aspetti irretisce unmbrone troppo impalpabile per essere vero e si porta via tre punti d’oro per uscire dalla zona playout, lasciando i padroni di casa alla periferia dei playoff.