I segreti di DeepSeek. Come il ChatGpt cinese rivoluzionerà il mercato dei chip

New York, 27 gennaio 2025., il Temu dell’intelligenza artificiale, non fa paura solo ai mercati. Lunedì scorso la startupspecializzata in intelligenza artificiale ha lanciato il suo modello R1, dimostrando che è possibile raggiungere prestazioni paragonabili o superiori a quelle dei giganti americani con un investimento nettamente inferiore. Al centro di questa sfida tecnologica, economica e politica ci sonodi silicio di pochi millimetri quadrati. L’innovazione di, con sede a Hangzhou, è guidata dal gestore di hedge fund Liang Wenfeng. Il suo nuovo modello, l’R1, si appoggia sull’infrastruttura V3, che è stata sviluppata in soli due mesi con un budget, secondo quanto dichiarato dai tecnici cinesi, inferiore ai 6 milioni di dollari. Una cifra che diversi analisti hanno messo in dubbio, ma che se confermata sarebbe una frazione rispetto alle risorse investite dai colossi americani: OpenAI, ad esempio, spende annualmente circa 5 miliardi di dollari per lo sviluppo dei suoi modelli.