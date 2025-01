Terzotemponapoli.com - Graziani: “Napoli incontenibile, Inter asfaltata!”

Francesco, ex calciatore e campione del mondo, ha espresso opinioni decise sulla superiorità delnel panorama della Serie A durante il programma Si Gonfia La Rete su Tele A. Le sue parole, ricche di elogi per i partenopei e critiche verso le altre squadre di vertice, hanno acceso il dibattito su una stagione ancora in pieno sviluppo.La superiorità fisica delSecondo, ilè attualmente la squadra più in forma del campionato italiano. “Va al doppio di tutti”, ha dichiarato, evidenziando l’intensità fisica con cui la squadra affronta ogni partita. Questo aspetto, secondo l’ex attaccante, rende i partenopei difficili da contrastare, soprattutto per avversari che accusano il peso degli impegni ravvicinati, come le coppe europee. Il pressing asfissiante e la capacità di mantenere alti ritmi per tutti i 90 minuti rappresentano peril punto di forza della squadra di Antonio Conte.