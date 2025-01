Isaechia.it - Grande Fratello, Helena su Zeudi: “È molto furba, fa un gioco sporco. È entrata già preparata, ha tutto ben scritto!”

Da quando, lo scorso giovedì, gli ex concorrenti delJessica Morlacchi,Prestes, Iago Garcia e Eva Grimaldi hanno fatto ritorno inin qualità di ripescati, gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno subito degli scossoni.Ad essere cambiato è stato in particolare il rapporto traDi Palma e Javier Martinez. Mentre infatti la Prestes si trovava fuori dalla Casa c’è stato un avvicinamento trae Javier, il quale ieri ha chiarito condi vederla solo come un’amica, mentre lei ha confessato a Javier di provare un interesse nei suoi confronti (QUI per leggere quello che è successo).Nella serata di ieri, poi,si è sfogata con Amanda Lecciso e Stefania Orlando, spiegando che secondo lei l’interesse cheprova nei suoi confronti non è reale, ma frutto di una strategia per rimanere in:Lei sta facendo una scenata e mi dispiace dirlo, ma io la sto sgamando.