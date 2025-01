Chiccheinformatiche.com - Cos’è la legge del taglione? Significato e origine

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Ladelè una delle espressioni più conosciute di giustizia arcaica e viene spesso riassunta con la formula “occhio per occhio, dente per dente”. Questo principio, che affonda le sue radici nelle civiltà antiche, esprime un concetto di equità punitiva basata sulla reciprocità del danno subito. L’idea alla base di questaè che il colpevole debba subire una pena proporzionata al danno causato alla vittima, in modo da ristabilire un equilibrio giuridico e morale nella comunità.IldelladelIl termine “” deriva dal latino tali?, che significa “uguale” o “reciprocità”. Questasi fonda sull’applicazione rigorosa del principio di parità: il male inflitto a una persona deve essere ricambiato con un male di identica natura e misura. Non si tratta di un’idea di vendetta personale, bensì di una forma primitiva di giustizia regolata dalla società o da autorità riconosciute, che mira a limitare le ritorsioni e a prevenire una spirale di violenza incontrollata.