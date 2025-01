Anteprima24.it - Basket, DR1: Gs Meomartini devastante contro Cava, sanniti chiudono a +30

Tempo di lettura: 2 minutiSeconda vittoria di seguito in DR1 per il G.S.che ha sconfitto in casacol punteggio finale di 79-49 nella prima giornata del girone di ritorno. Dopo aver vinto la partita di andata di 19 punti, ai ragazzi allenati da coach Massimo Tipaldi sarebbe bastata anche una vittoria di misura per mettere la testa davanti in classifica e aggiudicarsi il favore degli scontri diretti. Eppure questa volta Giuliano De Martino e compagni non si sono voluti accontentare e hanno fatto in modo di lasciarsialle spalle fin dal primo quarto di gioco. Gli avversari, che si sono mostrati tignosi e smaliziati, non hanno fatto sconti ai beneventani, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per rendere la partita piú caotica, dura e, a tratti, scorretta.