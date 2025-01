Game-experience.it - Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft commenta l’arrivo di un DLC finanziato fa PIF

torna sotto i riflettori con le voci di un possibile DLCdal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Il PIF, presieduto dal controverso principe Mohammed bin Salman, è noto per i suoi investimenti massicci nel settore videoludico, con partecipazioni in aziende come Nintendo, Take-Two Interactive ed Electronic Arts.Secondo il quotidiano finanziario francese Les Echoes, Yves Guillemot, CEO di, avrebbe recentemente ottenuto finanziamenti dal PIF durante un incontro in Arabia Saudita. Tuttavia, il publisher francese si è limitata a dichiarare che “non commenterà” la notizia, lasciando spazio a speculazioni.In attesa di altre informazioni, ricordiamo che, pubblicato nel 2023 e ambientato nella Baghdad del IX secolo, rappresentava un ritorno alle radici della serie con un’esperienza più contenuta rispetto ai grandi titoli recenti.