Udinese-Roma 1-2, Rensch convince: Ranieri sorride

La vittoria per 2-1 contro l’è già passata in archivio per la. I giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ad un secondo tempo perfetto, con i primi 25? minuti in costante proiezione offensiva e gli ultimi 20? di copertura difensiva. La squadra è stata abile a sfatare il tabù trasferta, dimostrando che quello di Alkmaar è stato un semplice passo falso. I capitolini avranno modo di ricaricare le pile prima di pensare al prossimo match con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Una gara da dentro o fuori, per strappare il pass per i playoff di Europa League.Claudiopuò essere soddisfatto per la prestazione di alcuni dei singoli ma soprattutto per quella di uno dei volti nuovi, in quel di Trigoria. Stiamo parlando, ovviamente, di Devyne, fresco acquisto del calciomercato di gennaio.