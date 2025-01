Spazionapoli.it - Thuram lancia un messaggio al Napoli prima di Lecce-Inter: gli azzurri sono “avvisati”

Leggi su Spazionapoli.it

Prosegue la sfida a distanza tra. Intanto, Marcushato unimportante proprio agli. La corsa scudetto in Serie A diventa sempre più avvincente. Nelle ultime settimane,emerse le qualità deldi Antonio Conte che è riuscito a guadagnare e consolidare il primo posto in classifica. D’altra parte, però, sarà necessario fare i conti con l’di Simone Inzaghi, il quale ad oggi può contare su una rosa molto lunga. Intanto, anche Marcusha volutore unai partenopei.sfida il: “Non pesa essere dietro in classifica”La Serie A continua ad essere molto combattuta. In questa stagione,emerse le qualità dicheun passo avanti a tutte le avversarie. Glihanno battuto la Juventus nella giornata di ieri, mentre oggi toccherà ai nerrisponde direttamente da