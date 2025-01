Thesocialpost.it - Paura in studio a “Che tempo che fa”: Fabio Fazio rischia la caduta in diretta. Applausi e ironia con Claudio Baglioni

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di tensione enellodi “Cheche fa”, durante la puntata che ha visto ospite il celebre cantautore. Dopo aver emozionato il pubblico con l’interpretazione di “Strada Facendo”,ha ricevuto un lungo applauso e l’abbraccio del conduttore. Ma proprio durante il rientro in scena della caratteristica scrivania/acquario, qualcosa è andato storto., camminando accanto al tavolo che emergeva dal pavimento, hato una brutta. Le immagini mostrano il conduttore in evidente difficoltà, ma pronto a riprendersi, mentre dal pubblico si levano espressioni di. Non è sfuggita alla regia l’esclamazione di uno spettatore, ripreso mentre si lasciava sfuggire un eloquente “porca t.a”, amplificando la reazione generale in