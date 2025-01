Spazionapoli.it - “Non abbiamo paura”, Inzaghi manda un messagio al Napoli: Conte avvisato

Dopo il successo di ieri delcontro la Juve, Simonehato un messaggio ad Antonio.Ildi Antonio, dopo aver battuto l’Atalanta, ha ottenuto un altro successo molto importante. I partenopei, infatti, hanno sconfitto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus per 2-1. I marcatori della serata sono stati Anguissa e Lukaku, i quali hanno risposto al gol di Kolo Muani.Al successo di ieri del, però, in serata è arrivata una grandissima risposta da parte dell’Inter. I nerazzurri, di fatto, hanno travolto il Lecce, visto che hanno vinto allo Stadio Via del Mare per 0-4. Proprio dopo la gara contro i pugliesi, Simoneha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.Inter,: “Ile l’Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario, ma non”Il tecnico nerazzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di Sky Sport Italia’, ha infatti parlato così: “avuto un grandissimo approccio, ho fatto i complimenti alla squadra perché non era semplice siamo tornati all’alba da Praga.