Juventusnews24.com - Lucca Juve, Nani allo scoperto sull’attaccante: «Abbiamo rifiutato diversi approcci, posso dirvi questo sul suo futuro»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, group technical director dell’Udinese, ha parlato così deldel centravanti azzurro. Le sue dichiarazioni in conferenzaGianlucaha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Udinese e Roma deldi Lorenzo, attaccante accostato anche al calciomercato. Le dichiarazioni del group technical director dell’Udinese:PAROLE – «Per noiè un giocatore importante, è il prossimo centravanti della nazionale,, non prendiamo in considerazione inmomento offerte. Poi parlare di mercato fa parte del mio lavoro, la Roma però non mi ha mai cercato, ma mi sorprenderei se non gli piacesse, per me è un attaccante molto completo e diventerà un grande giocatore, è seguito anche da club di Premier.