Lecce-Inter le probabili formazioni per la 22ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle 18 allo Stadio “Via del Mare” di: queste leper la partita di oggi, valida per la ventiduesimadiA.PROBABILE FORMAZIONE CASA – Ilsi prepara alla sfida odierna contro l’con alcune novità nella formazione, tra cui il ritorno di Antonino Gallo nel ruolo di terzino sinistro, una mossa che consente a Patrick Dorgu di avanzare nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco. La squadra salentina, che dovrà fare a meno di Ante Rebic per squalifica, oltre agli indisponibili Berisha, Marchwinski, Banda, Gaspar e Rafia. A centrocampo, Giampaolo conferma il trio formato da Helgason, Pierret e Coulibaly, un reparto che ha guadagnato elogi per la solidità e la qualità nelle recenti uscite. Il tecnico ha speso parole di apprezzamento soprattutto per Helgason e Coulibaly, che stanno diventando punti di riferimento per la squadra.