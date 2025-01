Juventusnews24.com - Kelly Juve, l’inglese balza in pole position! L’ultimo indizio da Newcastle fa ben sperare i bianconeri: cosa è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24indafa benin vista di questi ultimi giorni di mercatoÈ Lloydil primo nome sulla lista degli obiettivi del calciomercatoper completare un reparto arretrato che, nelle prossime ore, vedrà l’arrivo in prestito secco dal Chelsea di Renato Veiga.Secondo quanto riportato da Tuttosportto income secondo colpo: anche ieri è rimasto in panchina per novanta minuti nella sfida delcontro il Southampton, alimentando così le speranze della.Leggi suntusnews24.com