Inzaghi: «Non dobbiamo mollare di un centimetro! Frattesi? Lui sa una cosa»

è stato intercettato allo stadio “Via del Mare” dove è da pochissimo tempo terminata Lecce-Inter, sfida della ventiduesima giornata di campionato vinta dai nerazzurri con un netto 4-0. Di seguito le parole del tecnico interista nel post partita di DAZNGRUPPO – Simoneha parlato così dopo Lecce-Inter: «Nessun ego tra i miei calciatori? Chiaramente è lapiù importante, stiamo giocando da cinque mesi tre partite alla settimana. Ho bisogno di tutto e loro lo sanno, stasera mi dispiace non aver messo Arnautovic che avrebbe meritato di giocare. Cerco di rendere tutti importanti e scegliere di volta in volta la situazione ideale per il bene dell’Inter. Stasera abbiamo giocato una partita di grande determinazione, nonostante un avversario in salute che in casa ultimamente aveva perso solo con la Lazio.