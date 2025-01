Ilrestodelcarlino.it - Influenza, bambini in ospedale: "I genitori non la sottovalutino"

"L’non è una malattia banale e noi stiamo vedendo molti piùin queste ultime settimane. Circa il 90 per cento lo mandiamo a casa, ma altri li dobbiamo tenere in osservazione o ricoverarli: alcuni hanno avuto convulsioni, altri danni muscolari importanti", sottolinea il professor Marcello Lanari, direttore della Pediatria del Saint’Orsola. L’età dei piccoli più gravi è sotto ai 5a6 anni, "il messaggio è che non bisogna derubricare l’che colpisce iperché può colpire con forme gravi e complicanze a afferma Lanari a. E il messaggio alle famiglie è quello di vaccinare i bimbi: dai sei mesi in su si può fare, dai due anni c’è anche quello che viene fatto con lo spray nasale che non fa paura ai bimbi ed è efficace. Iricoverati non erano vaccinati". Anche i medici di famiglia stanno vedendo un notevole picco di pazienti colpiti dal virusle: "In queste ultime due settimane c’è stato un crescendo e, mediamente, ne vedo 5-6 al giorno e si tratta di persone che sono in attività lavorativa, quindi giovani.