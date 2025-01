Thesocialpost.it - Fedez a Sanremo con un brano “anti-Ferragni”? Carlo Conti svela la verità

Come sarà il Festival di2025? Impossibile dirlo con certezza, ovviamente, con così largocipo. Ma il conduttore della kermesseha voluto fare chiarezza su alcuni punti. Il presentatore si è collegato con Nunzia De Girolamo nel programma ‘Maschio Selvaggio’ su Radio2 e ha fornito alcune notizie sui duetti diche annuncerà per intero, poi, al Tg1.Leggi anche: Francia, rapito un miliardario: «Dateci 10 milioni in bitcoin». In manette dieci persone“Marco Masini – ha detto– ha accettato la proposta di, si sono messi d’accordo sul‘Bella Stronza’ e su come farlo”. Riferimenti alla ex di? “Questo non lo so e non mi interessa”.Poi qualche spoiler sulle cover: “Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest’anno è fuori gara.