Dal Mirabello ai Musei. Il 'salotto' culturale intrattiene Parco e città

Un calendario di oltre 40 eventi, con speciali mini-rassegne: dalla Monaca di Monza per il 450° anniversario della sua nascita allo speciale Giubileo con le Mistiche del Medioevo, dal premio Gemma Bellincioni a Michelangelo Buonarroti nel 550° della sua morte. È la 14esima edizione di “cultura“, promosso da “La casa della poesia“ con illetterario Regina Margherita e ilValle Lambro. Gli incontri, nati per valorizzare Villa, attraversano la, dalla Reggia al Binario 7 ecivici, Sala Maddalena. Domenica 16 febbraio, alle 17, in Sala Maddalena è in programma lo Speciale Giubileo, ricordando i Giubilei artistici, nel 550° anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Si parlerà ancora di lui domenica 2 marzo, alle 17 (stessa sede), con la conferenza di Elisabetta Sangalli dedicata a “L’ultima Pietà“.