Chi canta la canzone della sigla iniziale di Mina Settembre?

Ladi, serie tv entrata nel cuore degli spettatori grazie all’interpretazione di Serena Rossi e alle ambientazioni napoletane, è interpretata dal gruppo Pink Martini, un ensemble statunitense noto per le sue sonorità jazz e world music. Il brano s’intitola Una notte a Napoli e la scelta dei suoi interpreti non è assolutamente casuale.l gruppo, fondato a Portland, in Oregon, da Thomas Lauderdale ha sempre mostrato una grande passione per la musica italiana e per Napoli in particolare. Le loro canzoni, caratterizzate da arrangiamenti sofisticati e da un’attenzione particolare alle melodie, si sposano perfettamente con l’atmosferaserie. D’altronde Lauderdale ha descritto il loro stile come musica del mondo senza essere world music: suoni urbani, a volte incrociati con sonorità cubane e brasiliane in una miscela di stili.