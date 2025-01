Ilgiorno.it - Camminando sulla Storia. Bisturi, iniezioni e cera di palma. Così rinasce il pavimento del re

Sono iniziati i lavori di restauro dei pavimenti della sala degli Arazzi della Villa Reale. Dieci anni di passaggio di visitatori avevano reso l’intervento non più rimandabile. Ma il recupero conservativo interesserà anche le sale del Trono e degli Uccelli. Alla visita sarà interdetta di volta in volta solo la sala direttamente coinvolta, quindi al momento quella degli Arazzi. Gli affezionati della Reggia di Monza avranno ugualmente accesso. D’accordo con l’azienda incaricata, Luca Quartana Restauro opere lignee di Milano (tra le più qualificate in Italia), la porta della sala con i lavori in corso sarà lasciata aperta per permettere al pubblico di osservare i lavori che proseguiranno per un paio di mesi, fino a marzo. Al termine la stessa azienda assicurerà la manutenzione e le cure ordinarie necessarie.