Inter-news.it - Baschirotto: «Inter? Ci vuole coraggio! Cavalcare l’entusiasmo»

Leggi su Inter-news.it

è statocettato allo stadio “Via del Mare” dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Lecce-, partita della ventiduesima giornata di campionato. Ecco quanto detto a DAZN nel pre matchENTUSIASMO – Federicovenuto così prima del fischio d’inizio di Lecce-: «Settimana focalizzata sull’perché dopo il Cagliari dovevamo archiviare la sconfitta e subito pensare alla partita di oggi. Affrontiamo l’nel nostro stadio e con trentamila persone, cie voglia di dimostrare. Dobbiamoquesto entusiasmo e le energie che creano queste partite qui perché giochi contro gente di livellonazionale».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «? Ci»)©-News.